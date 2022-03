Tre cose sulla 28esima giornata di Serie A

Un’altra notte da grande Milan, con Giroud

Quella che abbiamo scelto per adornare la nostra cover è la foto che racconta meglio la vittoria del Milan a Napoli: c’è Giroud in primo piano che esulta per un gol pesantissimo, e dietro ci sono alcuni dei suoi compagni che si abbracciano, che lasciano esplodere la propria felicità dopo aver costruito sapientemente l’occasione sfruttata dal centravanti francese. Davvero, non può esserci un’immagine più rappresentativa del Milan di oggi che poi in realtà è il Milan anche di ieri, quello che per esempio ha vinto il derby contro l’Inter: allora la squadra nerazzurra dominò lungo tutto il primo tempo e per buona parte della seconda frazione, poi all’improvviso il vento cambiò e Giroud era lì, pronto a convertire in oro tutto ciò che passava dalle sue parti.

Allo stadio Maradona, ieri sera, è andata addirittura meglio. Perché il Napoli di Spalletti non ha mai dominato la partita e non si è mai preso neanche una parvenza di supremazia, se non fosse per i dieci minuti iniziali. Terminati quelli, i giocatori di Pioli hanno iniziato a macinare chilometri e possessi in maniera intelligente, a bloccare in maniera sistematica le fonti di gioco degli azzurri – geniale l’intuizione di rovesciare il triangolo di centrocampo, di passare dal 4-2-3-1 al 4-3-3 per asfissiare Lobotka e Fabián con Kessié e Bennacer – e ad aprire il campo per permettere a Theo Hernández e a Rafael Leão di armare le proprie qualità. È così che il Milan ha manifestato la sua maturità, è così che la squadra rossonera ha impresso il proprio marchio ma anche il proprio controllo sulla partita. Non sono arrivate tantissime occasioni, almeno fino a quando non è arrivato il momento di Olivier Giroud.

Ovviamente Giroud è stato importante anche prima del tocco improvviso che ha portato il Milan in vantaggio: nel primo tempo, l’ex Arsenal e Chelsea ha causato l’ammonizione di Koulibaly, è stato sempre presente nel momento in cui i compagni hanno avuto bisogno delle sue sponde, delle sue qualità di accentratore offensivo. Solo che il calcio, si sa, ricorda gli eroi. E gli eroi sono quasi sempre quelli che segnano, o che fanno le giocate decisive per vincere le partite. Giroud appartiene a questo gruppo, eccome: il movimento per uscire dal fuorigioco e il graffio che trasforma un tiro innocuo di Calabria in un pallone imprendibile per Ospina hanno dato al Milan un vantaggio meritato e poi legittimato, solo che però per vincere le partite occorre far gol. Ed ecco perché quella di Giroud che esulta davanti ai suoi compagni è una foto perfetta: è il ritratto instant di una squadra che ha tutti gli strumenti per imporre il proprio calcio in casa del Napoli, e poi ha un attaccante in grado di convertire tutto questo in gol, in punti in classifica. Che in questo caso valgono il primo posto.



Napoli-Milan 0-1

I meriti (neanche troppo nascosti) di Álvaro Morata

In una Juventus che sceglie deliberatamente di giocare un calcio elementare – per non dire basico – ed essere semplicemente redditizia, gli attaccanti sono le figure determinanti. Ce ne stiamo accorgendo da quando Vlahovic è arrivato a Torino, il suo impatto ha praticamente consentito ad Allegri di avviare il nuovo corso, la rincorsa alla qualificazione Champions League, e poi chissà. Finora, però, ci sono state anche delle partite in cui il centravanti serbo è apparso ancora incapace di incidere oltre le difficoltà creative della sua squadra, del resto parliamo di un calciatore di 22 anni alla prima esperienza in un grande club, è inevitabile che possa andare in questo modo. Ieri è andata in questo modo, e allora per risolvere Juventus-Spezia ci è voluto Álvaro Morata. Vale a dire l’attaccante che ha cambiato dimensione e attribuzioni dopo l’arrivo di Vlahovic, che per una stagione e mezza si è sobbarcato il peso di una Juve (quella di Pirlo) prima squilibrata e poi, dopo il ritorno di Allegri, fin troppo equilibrata. Eppure ha risposto con venti gol (nella scorsa stagione) e ora con altri nove, che vanno aggiunti a una quantità enorme di lavoro per poter essere schierato come esterno di un tridente spurio ma funzionale. Il gol di ieri è un premio alla disponibilità, alla presenza, alla sagacia tattica. Vale tre punti che permettono alla Juve di tenere il passo di Milan e Inter, di avvicinare il Napoli, di aumentare il gap con l’Atalanta. Conferma che Morata è un calciatore che avrà anche dei limiti, ma che ha anche un ruolo fondamentale nel nuovo sistema inventato di Allegri. Quindi, di conseguenza, ha dei meriti neanche troppo nascosti nel ritorno della Juve ad alti livelli, almeno dal punto di vista dei risultati.



La sintesi di Juve-Spezia 1-0

La Roma sulle spalle di Tammy Abraham

Venti gol tra campionato, Coppa Italia a Conference League, con gli ultimi due che hanno stappato altrettanti 0-0 e quindi sono valsi quattro punti in classifica. È evidente: Tammy Abraham è l’uomo che ha dato e sta dando colore alla stagione della Roma, che si è caricato la squadra di Mourinho sulle spalle e la sta tenendo in vita. Su più fronti. Certo, centrare la qualificazione alla Champions League sarà piuttosto complicato, lo dice la classifica, ma per inquadrare la stagione del centravanti inglese è fondamentale andare oltre i numeri grezzi, nel senso che i gol e i punti bisogna pesarli: Abraham è alla prima esperienza lontano dall’Inghilterra, inoltre era atteso come l’uomo di riferimento del nuovo progetto di Mourinho. Insomma, le aspettative riversate fin da subito su di lui erano enormi, e avrebbero potuto anche schiacciarlo. E poi ci si è messa anche la Roma, una squadra spesso disfunzionale e confusionaria, capace di grandi picchi ma anche di clamorosi rovesci, geneticamente allergica alla continuità. Nonostante tutto questo, Abraham non si è mai perso, ha avuto i suoi alti e bassi ma poi è puntualmente sempre tornato a marciare, a fare gol, a decidere le partite. Non è esagerato pensare e quindi dire che la Roma è già la squadra di Tammy Abraham, è una questione di rendimento, tattica, emotiva. Il ritorno di Mourinho riporterà inevitabilmente il tecnico portoghese al centro della scena, ma subito dopo di lui c’è un centravanti di grande impatto e di grande qualità. Il primo mattone su cui edificare la squadra giallorossa del futuro.



Gli highlights di Roma-Atalanta 1-0