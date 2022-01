Il Trentino è una regione per tutto l’anno

Tempo di inverno, e dunque tempo di mettersi gli sci, scivolare lungo i pendii nevosi, oppure godersi la vista da una funivia, oppure ancora rilassarsi al caldo in un rifugio. Il Trentino offre tutto questo e molto di più, con la sua stagione invernale entrata nel vivo e che quest’anno, complice il quadro sanitario, è ancora più in sicurezza. Ma il Trentino non è solo neve e sciate: è davvero una regione per tutto l’anno, e il legame forte con il calcio lo dimostra appieno. Da anni molti dei club di Serie A e non solo scelgono il Trentino come meta per i loro ritiri, dove possono godere del fresco per allenarsi e anche approfittare delle ricchezze naturali per cimentarsi in varie attività.

La ricchezza del Trentino e della sua offerta sciistica ha un numero ben preciso: 619, quante le piste presenti, che si snodano per una lunghezza di circa 800 chilometri. E ancora: più di 1500 tra addetti e tecnici delle piste, 2420 maestri di sci, 46 scuole, oltre il 90 per cento di piste coperte da impianti di innevamento programmato.

Sciare in sicurezza

Il sistema turistico trentino è finalmente pronto alla ripartenza della stagione sciistica, dopo la lunga pausa dello scorso anno. Si accede alle piste con il Green Pass ed è prevista la possibilità di acquistare skipass e stagionali on line, evitando lunghe code. Il Trentino è oggi tra le destinazioni più sicure in Europa per la pratica dello sci con 800 km di piste, la maggior parte distribuite tra due grandi comprensori, il Dolomiti Superski con 350 chilometri e lo Skirama Dolomiti-Adamello Brenta con quasi 400 chilometri serviti da 226 impianti di risalita veloci e confortevoli, in grado di accorciare sensibilmente i tempi di percorrenza.

Le novità nelle skiarea

Con l’apertura delle località entreranno in esercizio alcuni impianti completamente rinnovati, in Val di Fassa e a Madonna di Campiglio, che garantiranno agli sciatori impianti più veloci, in grado di accorciare i tempi di risalita e con capacità tali da assicurare un adeguato distanziamento. Le nuove seggiovie a sei posti ad agganciamento automatico entrano in funzione in Val di Fassa in zona Belvedere sopra Canazei, mentre nella skiarea di Carezza una cabinovia ad agganciamento automatico a 10 posti copre oltre 1800 metri in soli sei minuti, collegando l’albergo Malga Frommeralm con il rifugio Fronza alle Coronelle.

Neve sostenibile

Un nuovo progetto di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, arriva in Val di Sole: i quattro rifugi nella zona di Passo Tonale e del Ghiacciaio Presena diventano “green”, con l’utilizzo di energia esclusivamente da fonti rinnovabili, norme plastic-free, uso di prodotti Ecolabel e una proposta enogastronomica basata su prodotti locali a km zero. Un’iniziativa per aumentare la sensibilità ambientale degli ospiti e diffondere le buone pratiche in alta quota, dove con più forza si avvertono le conseguenze dei cambiamenti climatici.

Le skiarea del Trentino

OCCIDENTALE

Passo Tonale – Ghiacciaio Presena

Madonna di Campiglio

Pinzolo

Folgarida – Marilleva

Peio 3000

Paganella

Monte Bondone

Val di Non – Ruffrè, Mendola, Predaia

Bolbeno

Polsa – San Valentino

ORIENTALE

Alpe Cimbra – Folgaria-Fiorentini, Lavarone

Panarotta

Passo del Brocon – Marande

San Martino di Castrozza – Passo Rolle.

Val di Fiemme – Alpe Cermis, Predazzo-Pampeago-Obereggen, Bellamonte-Alpe Lusia

Val di Fassa – Passo Costalunga-Carezza, Vigo di Fassa-Ciampedie, Pozza di Fassa-Buffaure, Canazei-Belvedere, Campitelllo-Col Rodella, Alba-Ciampàc, Passo Fedaia-Marmolada, Moena-Alpe Lusia, Passo san Pellegrino

La Val di Sole e la libertà di muoversi

Situata nel settore più occidentale del Trentino, tra il Lago di Garda e l’Alto Adige, la Val di Sole, grazie a una rete di collegamenti con gli ski bus gratuiti, permette di sciare ogni giorno in una nuova stazione e affrontare così piste sempre diverse, con un unico skipass. Per lo sci alpino e lo snowboard la tappa d’obbligo è Folgarida – Marilleva, con piste illuminate che consentono di sciare anche in notturna, sul Passo del Tonale si scia anche in primavera inoltrata, grazie a trenta moderni impianti dotati condizioni di innevamento naturale e un sistema di innevamento programmato, per le famiglie il luogo più suggestivo è Peio, è imperdibile la nuova funivia PEJO 3000, che consente di tuffarsi nell’emozionante discesa della pista Val della Mite.

Trentino e calcio

Un legame fortissimo, che si manifesta in tutta evidenza nel corso della stagione estiva: il periodo in cui le squadre di Serie A e non solo scelgono il Trentino come quartier generale dei propri ritiri pre-campionato. Anche la scorsa estate la rappresentanza del campionato italiano di calcio è stata molto nutrita: la Fiorentina in ritiro a Moena (Val di Fassa), il Napoli a Dimaro Folgarida (Val di Sole), il Verona a Mezzano (Valle di Primiero), il Bologna a Pinzolo (Val Rendena), il Cagliari a Peio (Val di Sole), lo Spezia a Ronzone (Val di Non). Luoghi che diventano delle vere e proprie seconde case per i club e i suoi tifosi: il Napoli, per esempio, sceglie Dimaro come sede del suo ritiro estivo sin dal 2011.

Tratto dal numero 42 di Undici. Foto in evidenza di Carlo Baroni