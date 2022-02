Stile orientale, la celebrazione del calcio di Nivelcrack x Mizuno

Il K-pop, Squid Game, lo streetwear coreano: non c’è dubbio che da Seul sia arrivata, negli ultimi tempi, una nuova ventata culturale, che interessa vari ambiti dell’intrattenimento ma che, in qualche modo, tiene tutto intrecciato. Anche il calcio è parte di questo fenomeno nuovo, e il modo in cui i collettivi coreani – tanti, e tutti interessanti – affrontano la tematica è decisamente originale. Tra questi, chi si è accostato al connubio tra calcio e moda da più tempo, con ottimi risultati, è Nivelcrack, che stavolta presenta una nuova collaborazione: quella con Mizuno, che come avrete sicuramente visto vuol tornare di prepotenza nel calcio, anche europeo – e la nuova partnership con la Lazio è un gran biglietto da visita in questo senso.

Stile e comfort sono i capisaldi del nuovo drop a ispirazione calcistica, che comprende jersey, tute da allenamento, felpe, trackpants, pantaloncini, bucket hat e altro ancora. La maglia da calcio, blu a strisce, con colletto alla coreana, presenta una stampa a motivo jacquard del logo Nivelcrack, mentre quello Mizuno è sul petto. La collezione invece esalta un certo stile “minimal” dell’Oriente, perfettamente in linea con il nuovo spirito del tempo. La collezione Nivelcrack x Mizuno sarà disponibile da venerdì 25 febbraio sullo store di Nivelcrack.