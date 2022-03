Negli ultimi cinque anni Immobile ha segnato come Cristiano Ronaldo

Per Ciro Immobile, il gol arrivato su rigore contro il Venezia ha avuto un significato particolare: oltre a portare la sua Lazio alla vittoria, ha anche determinato il sorpasso a Silvio Piola nella classifica dei migliori marcatori nella storia del club biancoceleste, relativamente alle partite giocate in Serie A. Ora i suoi gol in partite di campionato sono 144. In realtà Piola era già stato scalzato dal trono dei migliori marcatori laziali in senso assoluto: lo scorso 4 novembre, in occasione della trasferta di Europa League contro l’Olympique Marsiglia (partita terminata con il punteggio di 2-2), Immobile aveva realizzato il gol numero 160 con la maglia biancoceleste considerando le gare di tutte le competizioni. Da allora, le reti complessive sono salite fino a 176 in 252 partite: davvero niente male.

Il dato sui 144 gol in campionato è davvero assurdo, se consideriamo che Immobile è arrivato alla Lazio nell’estate 2016. Non ha ancora completato la sesta annata in biancoceleste, e quindi la sua media realizzativa va ben oltre le 25 marcature per stagione. È una cifra che pone il centravanti biancoceleste sullo stesso identico piano di Cristiano Ronaldo: anche il fuoriclasse portoghese ha segnato lo stesso identico numero di gol dal 2016 a oggi. La media gol di Ronaldo è leggermente più alta, considerando che ha giocato meno di Immobile (178 partite contro 201), ma i numeri dell’attaccante della Nazionale restano comunque sensazionali. Anche perché, come detto, Immobile non si è limitato a segnare solo in gare di Serie A: considerando Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions ed Europa League, ha accumulato altre 51 presenze e altri 32 gol. A cui vanno aggiunti i 14 segnati in Nazionale.

Ronaldo ha un score decisamente più alto se allarghiamo la statistica a tutte le competizioni: considerando solo la Champions League, ha segnato 47 volte in 55 partite; inoltre, CR7 ha accumulato 14 gol in 21 gare di altri tornei nazionali e internazionali con le maglie di Real Madrid, Juventus e Manchester United. Con il Portogallo, infine, ha realizzato 54 reti – sempre considerando solo gli ultimi cinque anni, quindi dall’inizio della stagione 2016/17. Su questi numeri disumani pesano anche la forza del Real Madrid, che gli ha permesso di giocare molte partite in Champions League, e i risultati del Portogallo, che ha partecipato ai Mondiali 2018 e ha vinto la prima edizione della Nations League. Con questo non vogliamo – perché non possiamo – dire che Immobile avrebbe realizzato lo stesso numero di gol a parità di minutaggio in campo, ma va anche ricordato che stiamo parlando di Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori più forti della storia, una specie di alieno con numeri inarrivabili. Anche solo avvicinarsi a un campione del genere è una piccola impresa da celebrare, e questo discorso vale anche e soprattutto per Ciro Immobile.