Manca una settimana alla Milano Marathon 2022

La Milano Marathon 2022 è destinata a rimanere nella storia del running e anche del capoluogo lombardo: tra una settimana (domenica 3 aprile), infatti, si terrà la ventesima edizione dell’evento, e così i runner potranno tornare a colorare le strade della città dopo due anni di limitazioni a causa delle restrizioni sanitarie dovute alla pandemia. Milano Marathon 2022 celebra anche una nuova prestigiosa partnership: il nuovo title sponsor dell’evento è infatti Telepass, società leader in Italia per la mobilità integrata. Attraverso questa nuova collaborazione, l’azienda rinnova la sua vicinanza al mondo dello sport e la condivisione di valori come la dinamicità, la velocità, la vicinanza al territorio.

Nel caso della Milano Marathon 2022, il territorio è assolutamente protagonista: una delle città più belle e vive d’Italia permetterà agli atleti di cimentarsi in un percorso lungo (ovviamente di 42,195 km) moderno, completo e adatto a tutte le tipologie di runner. La partenza e l’arrivo saranno posti in Corso Venezia, nel mezzo saranno toccati luoghi iconici come City Life, zona Sempione, Portello, il Parco di Trenno, lo stadio Meazza, e poi si tornerà di nuovo verso il centro. Oltre alla gara lunga, il programma prevede anche la “Relay Marathon” (che permette di spezzettare il percorso lungo in quattro frazioni lunghe tra i sette e i 13 km) e la “School Marathon”, la corsa pensata per i più piccoli – che si svolgerà sabato 2 aprile sulla distanza di tre chilometri.

C’è grande attesa per la gara del 3 aprile, anche perché un anno fa, nonostante le restrizioni, la Milano Marathon ha regalato grandissimi emozioni e risultati rimasti nella storia: il 16 maggio 2021 Titus Ekiru (Kenya) e Gebremaryam Hiwot Gebrekidan (Etiopia) hanno fatto registrare, rispettivamente, il miglior crono mai registrato all’evento; inoltre, il risultato di Ekiru ha fatto sì che la Milano Marathon diventasse la terza più veloce di sempre a livello maschile, dopo quelle di Berlino e Londra. Ora ci saranno da aspettare solo sette giorni per sapere come andrà l’edizione 2022, nel frattempo a questo indirizzo ci sono tutte le informazioni su tutti gli eventi.