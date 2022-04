Archivio90, la collezione Umbro x Tacchettee che celebra gli anni ’90

Gli anni Novanta sono nella memoria di molti, e il calcio ha la sua parte importante: per i campioni che affollavano la nostra Serie A, ma anche per un’estetica che ha avuto dei picchi ancora oggi decisamente inarrivabili. Molto di questo merito creativo lo si deve a Umbro, che in quel decennio rivoluzionò il linguaggio grafico delle maglie e dell’abbigliamento calcistico in generale a suon di incredibili sperimentazioni stilistiche – in grado di anticipare molte delle tendenze future in particolar modo legate allo streetwear, con brand come Supreme e Palace davvero influenzati in più di un caso dall’esperienza di quegli anni del brand inglese.

Per tutti gli amanti del patrimonio Umbro, è in arrivo una capsule imperdibile: si chiama Archivio90 ed è stata realizzata in collaborazione con Tacchettee. Dagli archivi di Umbro, lo storico brand inglese riportato in Italia da NewAge Spa, sono stati recuperati tre iconici pattern che si sono visti sulle maglie di Inter, Napoli e Lazio in quel decennio, che diventano perfetti sullo stile nineties eppure ancora oggi così moderno delle tre track jacket, i pezzi iconici della collaborazione. Inoltre, il drop prevede felpe, pantaloni e t-shirt con i caratteristici taping.

«Siamo entusiasti per questo progetto», sottolinea Michela Tedone, marketing manager di Umbro Italia. «Umbro è un brand amato e molto popolare da chi ha vissuto i fenomenali anni ’90, meno noto tra le nuove generazioni. Si tratta di una celebrazione. La maglia era sacra nei ‘90. Si sperimentavano forme e tessuti, ma le maglie più belle erano quelle che sfoggiavano pattern con fantasie geometriche che trasformavano la jersey in un esercizio di stile nel rettangolo di gioco. Impossibile non riconoscerle. La collaborazione con Tacchettee nasce dalla condivisione del nostalgico piacere per il calcio autentico, vissuto con spirito gioioso e ironico fuori e dentro i campi, dagli stadi più monumentali ai campetti sterrati di periferia». La collezione è in vendita sugli store online dei due brand, Umbroitalia.it e Tacchettee.it, a partire dalla mezzanotte di giovedì 14 aprile.