Guida introduttiva ai Mondiali 2022 — Gruppo A e Gruppo B

A Qatar (QAT), Ecuador (ECU), Paesi Bassi (NET), Senegal (SEN)

Alla ricerca dell’hype

Fa un certo effetto pensare che la testa di serie di questo gruppo, il Qatar nazione organizzatrice, giocava la prima partita della sua storia calcistica nemmeno tre mesi prima di Italia-Brasile 4-3, proprio quella lì, la semifinale all’Azteca durante il Mondiale messicano. Era il 27 marzo del 1970, e Bahrain contro Qatar la partita inaugurale della prima edizione della Coppa delle nazioni del Golfo, una torneo riservato agli stati che si affacciano sul Golfo Arabico, e cioè Bahrain, Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Yemen, Iraq, Oman (ma non Iran). allenata da un giovane ct di formazione blaugrana che, in sei anni di attività, ha vinto la Coppa d’Asia 2019 e in generale ha accumulato una percentuale di vittorie superiore al 53 per cento.

Oggi la Nazionale del Qatar è profondamente diversa e sarà interessante vederla all’opera, allenata da un giovane ct di formazione blaugrana che, in sei anni di attività, ha vinto la Coppa d’Asia 2019 e in generale ha accumulato una percentuale di vittorie superiore al 53 per cento. Far segnare altri record oltre a quello legato all’esordio non sarà facile, anche se come gruppo poteva andare peggio. Più che altro lo guarderemo perché è un accrocchio che promette accoppiamenti mai visti e underdog interessanti. A partire dal Senegal, che è pur sempre la Nazionale africana più in forma del momento, al posto numero diciotto nel ranking e fresca di vittoria di Coppa d’Africa. Ci sono poi i Paesi Bassi, tornati a essere interessanti anche solo perché in mano al genio di Van Gaal, con un gruzzolo di giocatori circondati da una bella dose di hype: Gakpo, Koopmeiners, Bergwijn, Gravenberch. Infine l’Ecuador, meteora che guarderemo verosimilmente solo per il giovanissimo Moisés Caicedo del Brighton. Insomma, è il girone giusto per sembrare veramente nerd e paccare quell’appuntamento che non volete assolutamente fare dicendo: scusa, sto guardando Qatar-Senegal.

Il calendario

20 novembre h 17 — QAT-ECU

21 novembre h 17 — SEN-NET

25 novembre h 14 — QAT-SEN

25 novembre h 17 — NET-ECU

29 novembre h 18 — ECU-SEN

29 novembre h 18 — NET-QAT

B Inghilterra (ENG), Stato Uniti (USA), Galles (WAL), Iran (IRN)

Incertezza e politica

Se ne parlerà parecchio di tutta la politica che c’è qui dentro, ma anche dal punto di vista calcistico il gruppo B non è affatto da sottovalutare. Partiamo dall’Iran, che mentre andiamo in stampa dovrebbe ancora essere incluso nel Mondiale (e, aggiungiamo noi, non sarebbe corretto fare altrimenti, e mischiare i meriti sportivi ai crimini di un regime liberticida): ha superato le qualificazioni agilmente, è allenato da un mister esperto – Queiroz – che conosce meglio di qualunque altro non-iraniano il Paese e i giocatori, essendo stato già ct dal 2011 al 2019. Certo, Queiroz è tornato soltanto nel 2022, e la sua impronta sulla squadra non sarà troppo marcata.

L’Inghilterra viene da una serie di partite disastrose, come se la finale dell’Europeo ancora si sentisse, ma ha un talento, soprattutto offensivo, potenzialmente devastante, mentre il Galles ci sembra una Nazionale con poco da dire. Gli Stati Uniti, invece: hanno fatto più fatica del previsto nelle qualificazioni, merito di un Canada straordinario soprattutto. Sono un team difficile da comprendere, scivolato su partite apparentemente facili, contro El Salvador, ma capaci di battere il Messico. La rosa è talentuosa: Pulisic sopra tutti, ma anche gli altri europei McKennie, Aaronson, e pure autoctoni molto tecnici come Arriola e Ferreira. Ecco, in molti, ormai, giocano in Europa, e il livello della MLS, sempre più alto anche se lontano dal Vecchio Continente, potrebbe regalare sorprese. In generale, è un girone in cui può potenzialmente accadere di tutto, con tensioni psicologiche (sempre derivanti dalla politica) che saranno in grado di dare risvolti inaspettati a partite mai del tutto scontate.

Il calendario

21 novembre h 14 — ENG-IRN

21 novembre h 20 — USA-WAL

25 novembre h 11 — WAL-IRN

25 novembre h 20 — ENG-USA

29 novembre h 20 — WAL-ENG

29 novembre h 20 — IRN-USA

