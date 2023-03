La prima esperienza di Klose come allenatore è finita dopo pochi mesi

La prima esperienza da allenatore di Miroslav Klose termina dopo poco più di metà stagione. L’ex calciatore di Bayern Monaco e Lazio, infatti, è stato esonerato dall’Altach, club di Bundesliga austriaca che guidava da agosto 2022. Pochi punti e risultati deludenti, queste le motivazioni che hanno spinto la dirigenza della squadra austriaca ad esonerare Klose. L’Altach infatti si trova ultimo in classifica, con soli 17 punti ottenuti in 22 partite giocate. Le sconfitte più pesanti sono state quelle contro lo Sturm e il Lask Linz, entrambe per 0-4. Anche in ÖFB-Cup, la Coppa d’Austria, non è andata meglio alla squadra di Klose: l’eliminazione è arrivata al secondo turno contro l’Admira.

L’allenatore tedesco non è mai riuscito a trasmettere le sue idee di gioco, da lui presentate ad inizio campionato con questa frase: dominare il gioco ed essere dinamici. Klose infatti ha sempre dichiarato di voler impostare la propria proposta tattica sul possesso e sulla riconquista alta del pallone. Una squadra, dunque, capace di dettare i ritmi in campo, dinamica e dominante nei confronti degli avversari. L’Altach non è riuscito a mostrare niente di tutto questo. Lo dicono i numeri: con 22 gol segnati, l’Altach ha il peggior attacco della Bundesliga, al pari del Reid, ed è anche la squadra che ha subito più gol in assoluto (44).

Nonostante gli scarsi risultati in campo, l’impegno di Klose in panchina non è mancato. Come sottolineato infatti dal direttore sportivo dell’Atltach, Georg Festetics, «Miroslav ha tutti i presupposti per festeggiare grandi successi da allenatore. Vorrei esprimergli la mia gratitudine per il suo lavoro, si è visto che gli interessi del club erano la cosa più importante per lui». Parole importanti e di grande stima per il tedesco, il cui percorso da allenatore è appena iniziato e ancora tutto da scrivere. Quella con l’Altach, come detto, è stata la prima esperienza alla guida di una squadra senior: in precedenza, Klose aveva lavorato come collaboratore tecnico di Löw nello staff della Nazionale tedesca e poi al Bayern Monaco, nelle giovanili e poi accanto a Hansi Flick. Dopo l’addio al Bayern era passato anche in Italia:a conclusione del proprio percorso di studi teorici, Klose scelse il suo ex allenatore alla Lazio, Stefano Pioli, per una sorta di praticantato all’estero, uno stage svolto a Milanello a inizio 2021.