In cinque partite di Premier League, il Brighton non ha MAI lanciato lungo su rinvio dal fondo

Uno dei tre gol segnati dal Brighton in casa del Manchester United (la partita di Old Trafford è finita 1-3 in favore della squadra di De Zerbi) è diventato virale su tutti i social network. Perché è indiscutibilmente bello, in primis, e poi perché racconta l’essenza del calcio dei Seagulls: costruzione dal basso che più basso non si può, visto che la manovra parte direttamente da un rinvio dal fondo e coinvolge il portiere e i difensori centrali; il campo viene risalito con giochi di posizione e aperture e passaggi filtranti, fino a un totale di 30 scambi complessivi; penetrazione in area di rigore e conclusione dai 15 metri, con Onana praticamente impossibilitato a intervenire. È stato lo stesso Brighton a celebrare questa azione con un tweet che, in calce, porta anche il termine “De Zerbismo”.

Chi segue il Brighton in maniera costante sa che questo tipo di azioni sono la normalità. Anzi: sono la norma. La squadra di De Zerbi non rinuncia mai a questo tipo di impostazione, a partire col pallone da dietro, dal portiere, dai difensori. Piaccia o meno, perché non è detto che sia giusto, il BHAFC – acronimo di Brighton & Hove Albion Football Club, nome completo del club – gioca solo in questo modo. E i dati, in questo senso, dimostrano che non si tratta di un’iperbole: secondo quanto rilevato da Soccerment, infatti, la squadra di De Zerbi non ha ancora calciato un solo rinvio dal fondo lungo nelle prime cinque gare di campionato. Esatto, avete letto bene: neanche uno, la percentuale è pari allo 0%; tutti i rinvii – che poi in questo caso non si possono definire rinvii, ma ci siamo capiti – del portiere Steele sono passaggi corti, appoggi verso i suoi compagni di difesa. O al massimo verso qualche centrocampista che si abbassa molto.

#Brighton are so committed to playing out from the back under Roberto De Zerbi, they are yet to kick a goal kick long in this #PremierLeague season 👇 They also have the lowest share of total goalkeeper passes played long (21.4%), behind #Chelsea (23.3%) and #Liverpool (27.2%) https://t.co/CtIDhxi9Cs pic.twitter.com/Gddq7ckJF9 — Soccerment (@Soccerment_Blog) September 18, 2023

Come si vede da questo grafico, il Brighton rappresenta un’anomalia. I numeri sono molto diversi rispetto a quelli del Manchester City, Arsenal, Manchester United, insomma rispetto a tutte le squadre conosciute nel mondo per il loro possesso ricercato, insistito, sofisticato. Il Manchester United secondo in questa graduatoria, per dire, rilancia lungo una volta su cinque; il City arriva a una su tre, ma il portiere di Guardiola è Ederson, una sorta di centrocampista che indossa la maglia da portiere. Certo, poi ci sono le anomalie opposte, tipo il Nottingham Forest che calcia quasi sempre lungo. Ma è proprio questo il punto: il Forest arriva a quota 84%, non al 100%. Il Brighton, invece, non tradisce mai la sua identità e le idee del suo allenatore. E in questo caso l’avverbio mai è usato in modo letterale. Vedremo se il campo continuerà a premiare questa esasperazione del concetto di costruzione dal basso. Per il momento, lo dice la classifica, sta funzionando.