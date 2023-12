Le feste di fine anno all’insegna del grande sport, su Sky

I giorni di Natale e Capodanno sono un’occasione per riposarsi, per stare con la famiglia, con gli amici, con gli affetti in generale. Ma anche per godersi un po’ di sport in tv. Da questo punto di vista, Sky offrirà un bel po’ di opportunità interessanti. Anzi, le offre già a partire da questi giorni, tra dirette e produzioni originali. Ad inaugurare la serie Ribot, l’imbattibile, per rivivere il mito attraverso la storia di uno dei cavalli più famosi al mondo. Dall’8 dicembre sarà poi la volta di un altro capolavoro di Giorgio Porrà, dedicato a un uomo indimenticabile: L’Uomo della domenica: Gianluca Vialli – Confesso che ho vissuto. Poi il tennis, che sta facendo innamorare di nuovo gli italiani: dal 16 dicembre c’è Ljubo, l’uomo salvato dal tennis, dedicato a Ivan Ljubicic. Dal 22, invece, spazio al basket e a Federico Buffa: Federico Buffa Talks – Gigi Datome. A Natale arriverà Di Canio Premier Special – Wonder goals: Haaland e gli altri, mentre da gennaio potremo seguire Grande e maledetta – La Lazio del ‘74, documentario in tre episodi dedicato alla squadra di Tommaso Maestrelli.

A questo si aggiungono le sfide sul campo, sempre in diretta per tutto il periodo delle feste: dal calcio con le partite di Serie A TIM, il Boxing Day di Serie BKT, la Serie C NOW, la Premier League, con i match del campionato inglese oltre a quelli di Bundesliga e Ligue 1, alle Coppe Europee di basket tra Eurolega ed Eurocup; dal Xmas Day di NBA al rugby, dalla pallavolo ai Campionati mondiali femminili di pallamano e tanto altro ancora. Infine, dal 6 gennaio tornerà anche Calciomercato – L’Originale, ogni giorno dal lunedì al venerdì alle ore 23. Nuova edizione e nuova canzone, per il programma di Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna.