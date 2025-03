I Mondiali degli sport a rotelle sono arrivati in Italia, finalmente

Oggi è un giorno importante per la storia degli sport a rotelle: iniziano i World Skate Games, che per la prima volta si disputeranno in Italia, in quattro regioni diverse. Ma andiamo con ordine, iniziamo cioè dagli organizzatori – ovvero la Federazione Italiana Sport Rotellistici e quella internazionale, la World Skate – e dalla cerimonia d’apertura: oggi alle 21, nel suggestivo scenario di Piazza di Spagna a Roma, ci sarà il primo atto dell’evento, curato da Alessandro Aquilini e Gianmarco Dottori di Little Eagles e da Triggger, azienda milanese fondata da Luca Mazzoni e Roberto Riva, con la regia di Gennaro Girasole – che ha seguito la direzione creativa, in collaborazione con le due realtà. L’inizio della manifestazione, che prevede ben 12 campionati mondiali di discipline diverse, sarà salutato con una suggestiva parata di bandiere e uno show di luci unico nel suo genere.

Come detto, ben quattro diverse regioni italiane saranno parte di un evento sempre più grande, sempre più coinvolgente e inclusivo: fino al 22 settembre, oltre al Lazio, anche Abruzzo, Emilia-Romagna e Piemonte ospiteranno alcune gare dei Mondiali, due anni dopo il grande successo dell’edizione che si è svolta a Buenos Aires, capitale dell’Argentina. L’evento avrà il supporto istituzionale sia centrale, grazie al sostegno del Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che locale, con il coinvolgimento ed il contributo di tutti i Comuni e le Regioni coinvolte.

A Roma sono state allestite diverse location, che ospiteranno le gare di Skateboarding, Scootering, Roller Freestyle, Inline Freestyle, Skate Cross e Esport. Le altre città coinvolte nei World Skate Games 2024 sono Pescara, Francavilla al Mare, Montesilvano. Chieti, Sulmona, Roccaraso, Tortoreto, Novara e Rimini. Sabatino Arcu, presidente della Federazione Italiana e di quella mondiale World Skate, ha spiegato come i WSG siano «l’evento iridato che assegna più titoli mondiali di sempre, 156. Ma soprattutto rappresentano una community unita di atleti e di sport aperti a tutti, soprattutto ai giovani». Da questo punto di vista, i numeri sono eloquenti: oltre alle già citate 12 discipline e alle quattro regioni che ospiteranno le gare, l’edizione 2024 coinvolgerà 12.000 tra atleti e team, 600 competizioni, 100 Paesi partecipanti, oltre 100 broadcasting tv e media, più di 150 titoli iridati, per la manifestazione che, a livello internazionale, assegna più titoli nella storia degli eventi sportivi. Insomma, sarà uno spettacolo. Come si percepisce chiaramente anche dal trailer dell’evento: