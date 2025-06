Un’esperienza unica e creativa nei box della Formula Uno, con Visa Cash App Racing Bulls

Poche esperienze del nostro tempo sono elettrizzanti come quelle offerte dalla Formula Uno. E questo discorso non vale soltanto per gli appassionati di motori: il Circus, negli ultimi anni, è diventato un luogo in cui si incontrano sport, moda e innovazione. A tutti i livelli. È per questo che Visa Cash App Racing Bulls ha dato il via a una nuova iniziativa per reclutare i migliori talenti creativi e “trascinarli” di peso nel mondo della F1: si chiama Creator Platform 2025 ed è un programma globale che garantisce l’accesso ai creator di diverse discipline al mondo della Formula Uno.

Fino al 17 luglio, la scuderia italiana terrà aperte le selezioni per dj, fotografi e videomaker: i profili scelti avranno l’opportunità di sprigionare il loro talento in occasione di alcune delle gare più importanti del Mondiale di Formula Uno: il GP di Silverstone (Gran Bretagna), il GP di Budapest (Ungheria) e il GP di Monza (Italia). I vincitori delle selezioni (un dj per Silverstone, un videomaker per Budapest e un fotografo per Monza) saranno ospiti di Visa Cash App Racing Bulls F1 Team con accesso al paddock e ai box, ma soprattutto potranno lavorare accanto ai team Social e Content di Visa Cash App Racing Bulls, creando quindi contenuti originali che restituiscano l’energia, la cultura e la personalità del Team. Per partecipare, i partecipanti devono registrarsi e inviare il proprio portfolio tramite il sito web di VCARB (Budapest + Monza | Silverstone). I vincitori saranno selezionati da una giuria composta da membri e piloti del Team VCARB, Liam Lawson e Isack Hadjar.

Si tratta di una possibilità enorme, per i creator: il frutto del loro lavoro troverà spazio su tutte le piattaforme Visa Cash App Racing Bulls, di conseguenza potranno esprimersi di fronte a un pubblico globale. Tutto combacia perfettamente con la mission di Visa Cash App Racing Bulls F1 Team, team italiano creato dal 2006 e che lavora in sinergia con Red Bull: da Toro Rosso e da AlphaTauri – i due vecchi nomi della squadra, rifondata nel 2025 con il nome attuale – sono passati grandi talenti come Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo e Max Verstappen, e ora quello spirito si manifesta anche fuori dalla pista. Alla base della Creator Platform 2025, c’è infatti l’idea di valorizzare nuovi talenti in un ambiente stimolante come quello della Formula Uno. Senza però fermarsi semplicemente al concetto di corsa automobilistica, anzi ampliando la visione anche ad altri mondi. Perché la Formula Uno si sta espandendo in mille direzioni diverse, e una scuderia proiettata nel futuro come Visa Cash App Racing Bulls F1 Team non può che assecondare il flusso.