Per il calcio italiano, e soprattutto per il Napoli, quello di Dries Mertens è stato un passaggio importante. Arrivato nel 2013, lungo la sua avventura in Serie A si è trasformato in uno dei giocatori più impattanti del campionato, poi è diventato il più grande attaccante – almeno dal punto di vista numerico – nell’intera storia del club azzurro. Il trasferimento e il periodo successivo al Galatasaray, dove ha giocato tra il 2022 e il 2025, gli ha permesso di vincere il primo titolo nazionale della sua carriera (a Napoli aveva conquistato due Coppe Italia e una Supercoppa) in un altro ambiente caldo, passionale, poi dopo il ritiro ha dato il via una carriera completamente diversa: quella del businessman, dell’uomo d’affari, che solo in un secondo momento ha deciso di rientrare nel mondo del calcio.

Ma andiamo con ordine, procedendo a ritroso: ad agosto scorso, l’ex attaccante belga – in Nazionale ha messo insieme 109 presenze e 21 gol tra il 2011 e il 2022 – ha annunciato il suo ingresso nella proprietà dello Sporting Hasselt, club di seconda divisione protagonista di un reality show, De Spor, che segue le vicende del gruppo-squadra e della dirigenza. In realtà, come anticipato, Mertens vede il calcio come un semplice comparto di business: come racconta un approfondimento del giornale belga DHnet, già nel corso della sua carriera ha avuto un approccio molto attento alla gestione del suo denaro, anche perché è stato guidato da un agente (Stijn Francis) che gli ha consigliato di fare «investimenti sicuri, senza rischi», e di «vivere con il 20% dei guadagni, così da far fruttare il restante 80%». È così che Mertens è riuscito ad accumulare un patrimonio importante, e nel frattempo guidava e guida automobili poco costose: quando si trova in Belgio, per esempio, lo si vede al volante di una semplice Skoda.

Oltre alle quote dello Sporting Hasselt, Mertens gestisce un ampio portafoglio azionario e un importante patrimonio immobiliare. Si sente abbastanza coinvolto nella sua nuova avventura come comproprietario di un club calcistico, infatti segue sempre le partite dell’Hasselt e ha anche richiesto i contatti dei calciatori per dargli dei consigli, ma nel frattempo ha anche trovato il modo per divertirsi, per svagarsi, dopo un’intera carriera ad alti livelli. Dopo il ritiro, in particolare, Dries e il resto della famiglia (la moglie Kat, il figlio Ciro e la secondogenita Lulu) si sono goduti un lungo periodo di “ritiro” in Indonesia, Australia, Cina e Singapore. Poi in seguito hanno deciso di affittare una villa a Ibiza, che resterà la loro dimora fin quando decideranno di rientrare in Belgio (Mertens è originario di Lovanio), ovvero nel momento in cui i figli dovranno essere iscritti alla scuola primaria.

Un’altra strada possibile, per il futuro di Mertens, potrebbe essere quella della tv: in occasione di Napoli-Arsenal, trasmessa da Amazon Prime, l’ex attaccante belga ha fatto parte della squadra di opinionisti. Secondo le indiscrezioni raccolte dai giornali belgi si è trattato di un’apparizione destinata a non avere seguito, però Dries è sembrato a suo agio davanti alla telecamera. Certo, la presenza di alcune persone legate al Napoli gli ha facilitato il “debutto” in questa nuova veste, ma la realtà è che Mertens ha già costruito la sua seconda carriera. L’ha fatto in modo discreto, in silenzio, mentre giocava. Una volta che ha smesso si è goduto un po’ la sua nuova libertà, e adesso vuole continuare a farlo. Difficile, se non impossibile, dargli torto.