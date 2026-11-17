Un imprevisto pesante, tra i più temuti per i calciatori. Sono passate soltanto tre settimane da quando Kvicha Kvaratskhelia si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro, in seguito a un contrasto di gioco durante la vittoria del suo PSG contro il Barcellona in Champions League. In un primo momento il 25enne georgiano si è fatto prendere dal comprensibile sconforto, facendosi la più umana delle domande: “Perché proprio a me?” Poi è seguita l’operazione chirurgica, perfettamente riuscita. E visto che ora, per i prossimi mesi, Kvara sarà impegnato in una lunga e impegnativa riabilitazione, ecco che si è inventato il modo per non perdere contatto con i suoi tanti tifosi.

«Diventerò uno streamer», ha annunciato l’ex Napoli in diretta su Twitch. «Non giocherò per circa sei mesi. Il recupero procede bene: sento di migliorare passo dopo passo». E così, superata la fase più delicata, Kvara si sente pronto a scherzarci su. La prima live è andata in onda sabato sera, proprio mentre la sua Georgia mostrava in eurovisione la sua maglia numero 7 nel prepartita contro l’Ungheria in Nations League. Il fuoriclasse – fresco del sesto posto assoluto nella classifica del Pallone d’Oro 2026 – ha incitato i compagni di Nazionale… e ha risposto alla chiamata di quelli del club.

Sì, perché a un certo punto della diretta è arivata l’improvvisa apparizione di Achraf Hakimi, fresco dell’ennesimo exploit – due gol e un assist anche contro il Niger – con la maglia del Marocco. «Questo ragazzo è il migliore del mondo», ha sorriso Kvara. «Ed è il miglior terzino destro del mondo, il migliore di tutti i tempi. Anche come persona, non troverete nessuno migliore di lui. Il PSG ha la squadra più forte della storia perché ha i giocatori e le persone migliori che ci possano essere. Questa è la chiave del nostro successo».

L’enfasi non manca, ma è fuori discussione che il gruppo di Luis Enrique sta riscrivendo le gerarchie del calcio contemporaneo. E Kvaratskhelia era sempre più al centro dell’attacco e del progetto parigino, fino all’infortunio che ha sparigliato le carte della stagione. Il club francese lo aspetta a braccia aperte, per tornare a vincere insieme un’altra primavera di più. Intanto però, finché il ginocchio si rimetterà in sesto, lui non ha alcuna intenzione di sparire dai radar. Il suo nuovo account Twitch – kvara7gg – ha debuttato alla grande e potrà anche attingere a quei 10 milioni di follower che il georgiano annovera soltanto su Instagram. Un modo per divertirsi e far divertire. Con qualche curiosità che spiazza gli utenti: Kvara in diretta ha perfino cominciato a parlare in buon francese, mentre fino a poco tempo fa era noto che non avesse imparato alla lingua. Al PSG si cresce in fretta, in tutti i sensi.