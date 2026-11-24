Chiedete a tutta Francoforte. L’uomo che risolve problemi, portando l’Eintracht ai vertici del calcio europeo, è soprattutto uno: Markus Krosche. Professione direttore sportivo, con un gran fiuto per gli affari d’oro. Marmoush, Kolo Muani, Ekitiké: 265 milioni di euro di incassi soltanto da quei tre giocatori. A fronte di spese spesso irrisorie, compensate da un’eccellente propensione allo scouting precoce e alla successiva valorizzazione già nel breve termine all’interno del club tedesco così. L’Eintracht lavora così, o almeno lavorava, finché al timone delle operazioni di mercato c’era Krosche. Ed è anche il motivo principale per cui l’ha voluto con sé il Milan. Obiettivo: risollevarsi una volta per tutte.

Se i rossoneri sono ancora un cantiere aperto in molti reparti, combinando acquisti molto azzeccati a scelte meno fortunate, Krosche sembra essere l’uomo giusto per mettere ordine sin da subito. Partito da un lavoro di tutt’altro genere, all’interno di una società di leasing nel settore automobilistico, Krosche ha sviluppato ottime basi di economia aziendale – che stanno tornando piuttosto utili, in sede di calciomercato e dintorni. Calcisticamente proviene dal Paderborn, dove aveva giocato a centrocampo fino al 2014, poi è stato viceallenatore del Bayer Leverkusen ma la sua vera vocazione si è presto rivelata la direzione sportiva.

«Si tratta principalmente di ruoli», aveva spiegato il nuovo ds rossonero in una vecchia intervista a Sky Sports, alla vigilia della stagione che l’avrebbe portato a vincere il titolo di direttore sportivo dell’anno a Francoforte (2025). «Noi siamo un club di raccordo, tra quelli di dimensioni più piccole e quelle che io definisco squadre-destinazione: non dobbiamo vergognarci di vendere i nostri talenti al PSG, al Barcellona, al Real o al Manchester City. Noi al contrario rendiamo possibile questa vendita, studiando i giocatori che arruoliamo – e che potenzialmente si rivendono a prezzi molto più alti, ndr – fino ai minimi dettagli».

Di Krosche colpisce soprattutto l’efficacia e la velocità con cui costruì un Eintracht capace di andare a vincere l’Europa League a pochi mesi dal suo insediamento. «La priorità del mio lavoro è stata sfoltire e ringiovanire la rosa, dai 29 ai 23 anni. E poi farlo in fretta, senza paura di prendersi il rischio: quando hai successo poi c’è sempre un momento che rende difficile continuare a performare a quei livelli». Anche per questo il Milan ha scelto lui: i fondi non mancano, sulla visione sportiva invece c’è un punto interrogativo. Che balla tra l’acquisto record di Gonçalo Ramos, passando per tanti azzecatissimi innesti negli ultimi tempi – Modric, Rabiot, Moreira, Gila – ma anche incappando in più di qualche fiasco, soprattutto in termini di frettolose uscite sul lato delle giovani promesse che ora invece si ritrovano a performare altrove – si pensi a Lontani nel Parma.

Ecco. Con Krosche si cambia passo e si cambia presto. Sa stravolgere in positivo i bilanci di una sessione di mercato, sia in termini tecnici sia finanziari. E fin qui i fatti dicono che il suo metodo funziona: il test Milan è una prova del nove a tutti gli effetti per il ds. Ma anche lui rappresenta un potenziale salto di qualità per un club come quello rossonero. Magari non più al top come un tempo, ma indubbiamente ai piani alti delle gerarchie calcistiche tracciate proprio da Krosche. La finestra di gennaio è alle porte, il taccuino è già in mano.