Il ritorno alla tradizione funziona: ecco le nuove maglie della Fiorentina

Il periodo dei lanci delle nuove maglie da calcio è sempre molto elettrizzante, perché i brand hanno colto l’importanza di saper comunicare l’identità e i valori di un club tramite l’elemento distintivo più caratterizzante che c’è. Sempre più spesso, l’operazione più inseguita e più riuscita è quello di riallacciare con la tradizione, e se dobbiamo scegliere uno dei casi più impattanti di questa stagione è senza dubbio quello della Fiorentina. Il club viola ha presentato le nuove maglie, realizzate da Kappa, che rappresentano un rimando agli anni Ottanta, alla Viola degli Antognoni prima e dei Baggio poi, a un periodo che, in definitiva, è stato di grande splendore per la squadra toscana.

Nelle quattro divise realizzate – con il viola tradizionale per la maglia home, e poi ci sono le versioni in bianco, rosso e giallo – il motivo dominante è la fascia orizzontale al cui interno si innesta lo sponsor, come nelle divise degli anni Ottanta. L’altro aspetto estetico che balza immediatamente all’occhio è il ritorno del giglio alabardato, uno dei simboli più caratteristici della storia viola. Per questo la campagna promossa dalla Fiorentina e da Kappa insiste sul concetto di “ritorno a casa”, celebrando il 95esimo anniversario del club e volendo avvicinare anche le nuove generazioni di tifosi a un patrimonio grafico e iconico come pochi nel mondo del calcio.

Grazie alla collaborazione con Genuino annunciata pochi giorni fa, per la prima volta nella storia della Fiorentina la nuova maglia è anche un NFT collezionabile e vivrà allo stesso momento di una dimensione digitale e fisica: gli NFT di 95 maglie viola, in edizione limitata, numerati da 1 a 95 e tracciati in blockchain, saranno acquistabili nelle prossime ore sulla piattaforma Genuino.World dando la possibilità a collezionisti e appassionati di aggiudicarsi non solo i primi NFT della Fiorentina ma anche una vera maglia dall’unicità e l’autenticità assoluta. La prima collaborazione tra Genuino e la Fiorentina risale al dicembre 2019, quando per la prima volta nel mondo dello sport venne utilizzata la tecnologia blockchain per certificare l’autenticità delle maglie da gioco. In occasione delle partite Fiorentina-Inter del 15 dicembre 2019 e Fiorentina-Roma del 20 dicembre 2019, alcune delle maglie da gara preparate e indossate dai giocatori della prima squadra maschile sono state certificate da Genuino grazie alla tecnologia blockchain: un apposito chip apposto sulle maglie e abbinato ad un NFT unico e immodificabile ne ha assicurato l’autenticità.