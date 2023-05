Lo striscione di 550 metri esposto dai tifosi del Feyenoord

Sei anni dopo l’ultimo titolo di Eredivisie, conquistato nel 2017, il Feyenoord si è laureato campione d’Olanda per la sedicesima volta nella sua storia. Per i tifosi di Rotterdam, è stata un’occasione irripetibile per organizzare una festa in grande stile: prima della gara potenzialmente decisiva contro i Go Ahead Eagles, che per la cronaca è finita 3-0, i gruppi organizzati e tutti quelli che erano allo stadio De Kuip sono riusciti a realizzare ed esporre uno striscione di 11mila metri quadri. No, nessun errore, avete letto bene: 11mila metri quadri. Ed ecco un altro dato che sembra incredibile: la lunghezza di questa coreografia supera i 550 metri complessivi.

Si tratta di uno striscione bianco, con bordi rossi e strisce nere al centro, che è stato esposto dai tifosi durante l’ingresso in campo delle due squadre, coprendo quasi tutto il perimetro dello stadio, quasi tutti i settori. Nella parte alta dello striscione c’erano le annate dei 16 campionati dei Paesi Bassi conquistati dal Feyenoord, mentre al centro campeggiava la frase «Feyenoord, Feyenoord, wat gaan we doen vandaag? Wij gaan winnen, alleen met hoeveel is de vraag» – letteralmente: «Feyenoord, Feyenoord, cosa faremo oggi? Vinceremo, ma di quanto è la domanda?» – preceduta dallo stemma della squadra. Attorno allo striscione, poi, ogni tifoso teneva stretta tra le proprie mani una sciarpa del club, cantava i cori classici del Feyenoord e alcuni coloravano lo stadio con fumogeni rossi, bianchi e verdi. L’effetto è stato suggestivo:



Niente male per caricarsi prima di una partita decisiva

Quello che vedete qui sopra, ovviamente, non è l’unico video diventato virale prima e dopo la partita del Feyenoord. Per esempio c’è quello che immortala anche l’uscita delle due squadre dal tunnel degli spogliatoi, con i giocatori apparsi visibilmente emozionati per l’atmosfera creatasi al De Kuip; anche il tecnico neo-campione d’Olanda, Arne Slot, è sembrato molto colpito dalla maestosa coreografia sugli spalti – e come si può dargli torto? Altre immagini piuttosto significative sono quelle dei tifosi del Feyenoord che si dispongono in un lunghissimo serpentone per portare lo striscione dentro lo stadio De Kuip. Insomma, si è trattato davvero di un lavoro grosso, impegnativo, ma si può dire che la resa sia stata eccellente.

Esattamente come la stagione del Feyenoord, che ha dominato l’Eredivisie dall’inizio alla fine, vincendola con tre turni d’anticipo. Nel corso del campionato è arrivata una sola sconfitta, a settembre contro il PSV per 4-3, e nelle ultime settimane la squadra di Slot ha avuto un rendimento incredibile: dopo il match pareggiato a febbraio contro il PSV, il Feyenoord ha ottenuto 12 vittorie consecutive, mettendo di fatto la parola fine alla corsa al titolo. Anche il cammino europeo è stato di ottimo livello: il Feyenoord è arrivati primo nel proprio girone davanti alla Lazio, e ha terminato la sua corsa europea solo ai quarti di finale, a causa di una sconfitta ai supplementari contro la Roma di José Mourinho.