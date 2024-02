L’Udinese sta trasformando il Bluenergy Stadium in uno degli impianti più ecosostenibili d’Europa

Assieme a Bluenergy Group, l’Udinese ha annunciato l’inizio dei lavori di installazione di un impianto fotovoltaico nella copertura dello stadio Bluenergy Stadium. Al termine dei lavori, lo stadio potrà contare su 2400 pannelli solari, capaci di produrre circa 3.000 kWh/giorno: il Bluenergy sarà così uno stadio parzialmente autosufficiente dal punto di vista energetico. L’impianto, che secondo le previsioni entrerà in funzione entro ottobre di quest’anno, è un’ulteriore dimostrazione dell’impegno per la sostenibilità che ha guidato l’Udinese in ogni decisione riguardante il nuovo stadio.

Nonostante questo comporti dei maggiori costi di gestione e manutenzione, il club ha voluto che la costruzione avvenisse nella sede occupata dal precedente impianto, per non occupare ulteriore territorio. Si è anche provveduto al parziale recupero del materiale prodotto dalla demolizione. Nella stessa direzione va considerata la decisione di creare una struttura che possa essere utilizzata tutti i giorni della settimana e non dedicata esclusivamente alle partite dell’Udinese. Il meeting center, la sede della società, uffici di aziende e istituzioni e negozi e, in futuro, l’apertura di un museo, un wellness center e aree dedicate alle famiglie: tutto questo è conseguenza di una visione adottata e promossa dalla società. Scelte che oggi, grazie al contributo di Bluenergy Group e all’avvio dei lavori del nuovo parco solare, rendono il Bluenergy Stadium l’impianto sportivo capofila per il calcio italiano nella sfida per l’azzeramento delle emissioni di CO 2 .