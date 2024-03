Perché De Laurentiis è ossessionato dal Mondiale per Club?

Barcellona-Napoli sarà una partita decisiva per la stagione di entrambe le squadre. Aurelio De Laurentiis, presidente del club azzurro, pare ne sia ossessionato. Il motivo è semplice da intuire: se superassero i catalani dopo il pareggio dell’andata (1-1) allo stadio Maradona, gli azzurri accederebbero per il secondo anno consecutivo ai quarti di finale di Champions League. E potrebbero ancora sperare di qualificarsi al nuovo Mondiale per Club della FIFA, competizione che si terrà – nell’estate 2025 – per la prima volta con un nuovo format: 32 squadre iscritti al tabellone principale, poi divise in otto gruppi da quattro. Come avrete captato, il percorso in Champions League determina quali saranno le squadre qualificate al torneo, ovviamente per quanto riguarda l’Europa. Nel caso specifico, parliamo del Napoli perché è l’unico club italiano che può ancora conquistare l’accesso al torneo. Ai danni della Juventus, che quest’anno non ha partecipato alla Champions e quindi non ha potuto accumulare punti.

Ma cosa c’entrano i risultati di due squadre italiane, se è la Champions, a decretare i club qualificati? Domanda intelligente. Risposta: per l’edizione 2025. l’UEFA ha 12 slot, quattro per le squadre vincitrici della Champions (edizioni 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24) più altri otto tramite un Ranking calcolato in base all’andamento nel torneo continentale più importante (sempre per le edizioni 2020/21, 2021/22, 2022/23 e 2023/24). C’è una limitazione, però: ogni lega nazionale (Premier League, Liga, Serie A, ecc.) non può qualificare più di due club al Mondiale, a meno che un terzo club diverso non vinca la Champions. Per quanto riguarda l’Italia, uno slot tramite Ranking è già conquistato dall’Inter; la Juventus è seconda nella classifica che riguarda i club di Serie A, seguita dal Napoli. Che è l’unica squadra ancora in grado di accumulare punti, visto che la Lazio e il Milan sono uscite dalla competizione. È tutto spiegato qui, all’interno di una – utilissima – piattaforma predisposta dalla FIFA per seguire l’evoluzione del percorso di qualificazione.

Veniamo ai punti: in questo momento la Juventus ne ha 47, mentre il Napoli ne ha 42. Gli azzurri possono coprire questo gap di cinque punti? Sì, per farlo devono necessariamente centrare la qualificazione ai quarti (valore: un punto), magari battendo il Barcellona prima dei rigori (la vittoria al 120esimo varrebbe due punti, il pareggio ne varrebbe uno solo). Nel caso in cui riuscissero ad accumulare altri punti ai quarti (stesso schema di valori: due punti per ogni vittoria, uno per ogni pareggio, uno in palio in caso di passaggio del turno) potrebbero effettivamente arrivare a quota 47.

A questo punto, altra domanda piuttosto importante: visto che un arrivo a pari punti (Juventus e Napoli entrambe a 47) non è un’eventualità da scartare, in quel caso chi si qualificherebbe al Mondiale per Club tra Juventus e Napoli? Risposta: Napoli. Motivazione: nel periodo preso in esame dal Ranking, quindi il quadriennio 2020 –> 2024, il club azzurro ha già raggiunto i quarti di finale di Champions, un punto più avanzato della manifestazione rispetto a quello raggiunto dalla Juventus. Che, sempre tra il 2020 e il 2024, non è mai andata oltre gli ottavi.

De Laurentiis, quindi, ha tutto l’interesse perché il Napoli arrivi ai quarti di finale di Champions League. E ci mancherebbe. Ma questa ossessione va letta anche nell’ottica di una possibile qualificazione al nuovo torneo FIFA. Che garantirebbe al suo club introiti per almeno 100 milioni di euro, almeno stando agli ultimi report sui premi diffusi da diverse testate. C’è un altro aspetto, però, da tenere in considerazione: la Juventus è stata squalificata per un anno dalle coppe europee, e quindi si parla di un possibile ricorso da parte del Napoli per contestare l’attuale Ranking della squadra bianconera. In ogni caso, però, non dovrebbero esserci margini: la FIFA, attravaero un comunicato ufficiale, ha confermato che la Juventus, in questo momento, è la seconda squadra italiana del Ranking di qualificazione al Mondiale per Club. E quindi il Napoli dovrà superarla in classifica, se vuole partecipare al torneo dell’estate 2025.

Nella stessa situazione, senza però beghe relative a squalifiche e ricorsi vari, ci sono anche lo stesso Barcellona e l’Atlético Madrid: con il Real già certo di partecipare in quanto campione d’Europa 2022, alla Liga è rimasto un solo slot disponibile. E se lo giocheranno, per l’appunto, il Barça e l’Atlético. Al momento i Colchoneros sono in vantaggio (62 punti nel Ranking) e possono ancora accumulare punti, ovviamente nel caso in cui dovessero riuscire a non perdere contro l’Inter; il Barça, da parte sua, ha 56 punti. E quindi deve assolutamente eliminare il Napoli e poi fare dei buoni risultati anche ai quarti. Di conseguenza, la partita col Napoli sarà decisiva anche per Xavi e i suoi giocatori. Esattamente come per il Napoli.