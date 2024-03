Il più grande spettacolo del mondo, in diretta su Sky Sport

Nemmeno i migliori film, serie tv e programmi possono competere: lo sport in televisione rimane il più grande spettacolo del mondo. Niente batte l’adrenalina degli eventi in diretta, l’imprevedibile magia della Champions League e di tutte le coppe europee, il brivido dei sorpassi nella MotoGP e nella Formula 1, l’esperienza religiosa delle grandi sfide di tennis. Siamo in un’epoca in cui la serialità si è appropriata dei contenuti sportivi, per ricreare quell’idea di epica che da sempre avvolge le competizioni più prestigiose al mondo. Ma l’esperienza live, l’ebbrezza di fare il tifo per i propri beniamini, la palpitazione nel seguire gli istanti decisivi di un match, l’ammirazione verso le giocate più spettacolari degli atleti, non possono essere replicate in nessun altro modo. Sono lì, davanti ai nostri occhi incollati alla televisione, pezzi di storia sportiva che vengono costruiti proprio mentre vi assistiamo e che diventeranno, in breve tempo, un nucleo di memoria collettiva a cui guarderemo con un misto di stupore e nostalgia.

Il ruolo di Sky Sport in tutto questo è più forte che mai. L’esperienza televisiva diventa la chiave per essere partecipi dei più grandi appuntamenti sportivi in giro per il mondo, in prima persona. Dal calcio alla pallacanestro, dai motori al tennis, ma anche golf, volley, rugby. Da qualche parte, si sta scrivendo una pagina dello sport. E noi possiamo esserne testimoni.

Sky Sport dà l’opportunità di viaggiare ovunque seguendo i migliori sportivi del mondo, con contenuti sempre più esclusivi e immersivi. Prendiamo la Formula 1: dallo scorso anno, attraverso la nuova App Live Interattiva, i Gran Premi si vivono in televisione con una prospettiva speciale, molto simile a quella dei piloti in pista. Gli spettatori possono scegliere tra le telecamere onboard di tutte e venti le monoposto in qualsiasi momento, oppure selezionare il Battle Channel, per seguire i duelli ravvicinati, o ancora gli highlights in tempo reale, per rivedere i sorpassi e i momenti principali della gara. Mentre in campo il tennis italiano va a gonfie vele e Jannik Sinner insegue la vetta del ranking, su Sky la fruizione è diventata totale e personalizzata. Tra Atp e Wta, ci sono oltre 80 tornei a stagione, con più di 4mila partite, e grazie a Sky Sport Plus lo spettatore sceglie quale partita vedere tra quelle che si giocano in contemporanea, saltando da un campo all’altro in base alle preferenze. Sky Sport Plus è disponibile anche per le partite di Premier League che si giocano in contemporanea.

La definizione di Casa dello Sport è calzante perché l’offerta è molto ricca e raccoglie il meglio che il mondo dello sport può offrire: il basket NBA e il golf hanno dei canali dedicati, al pari della Formula 1 e del tennis, poi ci sono il volley, il rugby e chiaramente il calcio. Nel triennio 2024-2027 su Sky ci saranno tutte le partite di Europa e Conference League e 185 delle 203 partite a stagione della Champions League, che si allargherà con il nuovo formato a 36 squadre. Tra i campionati stranieri ci sono la Premier League, la Bundesliga e la Ligue 1, mentre in estate il grande appuntamento sono gli Europei in Germania, con tutte e 51 le partite trasmesse (20 delle quali in esclusiva).

Le sperimentazioni di Sky per rendere la visione dello sport da casa più spettacolare non si limitano ai grandi eventi internazionali. Il 25 febbraio, per la prima volta nel calcio europeo, nella partita di Serie C tra Cesena e Pineto l’arbitro Allegretta ha indossato la Referee-Cam, un’innovativa telecamera attraverso la quale i telespettatori hanno potuto vedere tutto ciò che lo circondava. Vedere lo sport su Sky, insomma, sta diventando un’esperienza sempre più vicina alla realtà, alla prospettiva di piloti, giocatori, arbitri, con l’opportunità di cogliere dettagli altrimenti inarrivabili e di perdersi il meno possibile del più grande spettacolo del mondo.