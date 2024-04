I quarti di Champions sono uno spettacolo meraviglioso, e riscattano la formula del torneo

Molto spesso, quando ci sono partite con tanti gol, si finisce per fare confusione. Si finisce, cioè, per scambiare i meriti con i demeriti, le prodezze con le papere, le grandi giocate con gli svarioni difensivi o di posizionamento. Intendiamoci: se guardiamo all’andata dei quarti di finale di Champions League, l’uscita di Donnarumma e i palloni persi dal Borussia Dortmund in costruzione bassa restano degli errori gravi, evidenti. Anche rari, se vogliamo. Il punto, però, è che certe giocate sbagliate nascono, se possiamo dire così, dal contesto: il Barcellona non ha costretto Donnarumma a tentare un intervento così complicato e così fuori tempo, questo no, ma comunque Donnarumma deve pensare e agire in questo modo, deve essere padrone della sua area di rigore, quantomeno deve provarci, se vuole essere il portiere titolare del PSG in una gara come quella contro il Barça; poi sarà il PSG a decidere, nel prossimo mercato, se ha senso puntare ancora su di lui. Allo stesso modo, il BVB ha certamente avviato due o tre o quattro azioni in modo strampalato, con passaggi fuori misura, ma si deve tener conto anche dell’Atlético Madrid, del pressing feroce e precisissimo della squadra di Simeone.

Tutto questo ragionamento combacia perfettamente con le sensazioni che abbiamo vissuto martedì sera, con l’overdose di calcio supersonico regalataci (di nuovo) da Real Madrid e Manchester City, con la sensazione di meraviglia (solo leggermente inferiore) provata da chi ha seguito Arsenal-Bayern Monaco. Allora si può dire: i quarti di finale di Champions League finiscono per riscrivere il concetto di spettacolo calcistico. Rispetto al passato, infatti, i migliori allenatori e le migliori squadre del mondo hanno una visione meno speculativa, più offensiva, pensano a come far male agli avversari, prima che a bloccarli. Anche perché, e il concetto più importante è proprio questo, parliamo di partite che sono a un livello tale di di difficoltà che in qualche modo riscattano l’immagine della Champions. E della sua stessa formula.

Assistere ai quarti di finale di Champions è come entrare in una nuova dimensione. È un po’ come quando, nei vecchi giochi d’avventura degli anni Novanta, sconfiggevamo il boss del primo mondo e così conquistavamo l’accesso al quadro successivo: i diamanti (i gol) da accumulare diventano di più, i salti (le giocate) da fare diventano più difficili. In questo senso, la distanza con la fase a gironi e con gli ottavi risulta enorme: le partite, prima scontate per non dire noiose e già segnate, diventano imprevedibili, ricche di colpi di scena; i giocatori più forti cominciano a manifestare il loro vero potenziale, come se fossero finalmente stuzzicati da tutto ciò che hanno intorno.

Ecco perché abbiamo parlato della Champions che riscatta la sua immagine e la sua formula: se le gare fino agli ottavi – anche quelle dei gironi tra le squadre di prima e seconda fascia – hanno un andamento e un esito quasi sempre banale, in primavera le cose cambiano. Ed è qui, in questo momento e in questi giorni, che l’elitismo del torneo diventa una condizione finalmente godibile, per i tifosi e gli appassionati neutrali: la concentrazione di talento in pochi top club è come se esplodesse, e il fatto che si tratti di partite dentro-fuori – non andrebbe così in un’eventuale Superlega, almeno prima dei playoff finali: cosa ci sarebbe di diverso rispetto a oggi? – determina una tensione competitiva irraggiungibile, per il mondo del calcio. Spesso neanche le gare decisive dei Mondiali riescono a sfiorare certe quote di bellezza, di spettacolarità pura.

Alla fine, quindi, la Champions League è ancora – nonostante le minacce incombenti portate dalla Superlega, del Mondiale per Club, della Saudi Pro League – la miglior competizione possibile, per il calcio di oggi. E le cose, se possibile, stanno addirittura migliorando al confronto col passato: come riporta Giuseppe Pastore in questi due tweet, è la prima volta che tutte le squadre arrivate ai quarti di finale di Champions riescono a segnare nelle partite d’andata; inoltre, per la prima volta è stato pareggiato il record di reti realizzate nelle quattro gare d’andata (18) fatto segnare nella stagione 2010/11, solo che allora il Real Madrid e il Barcellona schiantarono Tottenham (4-0) e Shakhtar (5-1), e moltissimi altri gol arrivarono da una partita assurda come Inter-Schalke 2-5. Insomma, l’élite del calcio europeo ha degli equilibri più livellati rispetto a qualche anno fa. E si tratta di un livellamento verso l’alto: Real Madrid e Manchester City sono le migliori squadre della Champions, da anni, eppure non sono così distanti dal Bayern Monaco, dall’Atlético Madrid, anche dall’Inter a pensarci bene. Le squadre di Ancelotti e Guardiola presiedono un circolo ristrettissimo, a cui è difficile accedere, ma che alla fine offre il meglio del meglio per chi ama il calcio. A livello di spettacolo tecnico-tattico, di gol, di pura adrenalina. In questo contesto, a pensarci bene, si può anche concedere qualche errore ai migliori talenti del mondo. O no?