A Marsiglia c’è un grande dibattito intorno all’acquisto di Mason Greenwood

Venerdì scorso, il 19 luglio, Mason Greenwood è stato presentato ufficialmente come un nuovo giocatore del Marsiglia. Il club francese lo ha acquistato dal Manchester United per una cifra intorno ai 31 milioni di euro, ma da settimane in città c’è un grande dibattito intorno al suo acquisto. Il sindaco Benoit Payan, per esempio, aveva detto di voler bloccare il trasferimento dell’attaccante inglese all’OM, aggiungendo che Marsiglia si sarebbe ricoperta di «vergogna». Al contrario, il nuovo allenatore della squadra, Roberto De Zerbi, ha spinto molto per il suo arrivo e ha definito Greenwood un calciatore «di livello mondiale». «Difenderò i miei calciatori come se fossero miei figli», ha detto anche l’ex tecnico di Sassuolo e Brighton.

Il sito anglosassone The Athletic ha pubblicato un lungo reportage su come Marsiglia ha accolto e sta accogliendo Mason Greenwood. Nello store ufficiale del club la sua maglietta non è tra le più vendute, e un tifoso ha commentato la situazione con una frase molto chiara: «Metà tifoseria è felice, l’altra metà è preoccupata». Secondo alcune persone, intervistate dall’inviato di The Athletic, Greenwood è un calciatore di alto livello per il Marsiglia e, se dovesse rispettare le aspettative, «tutti dimenticheranno il suo passato». Secondo altri, invece, il suo trasferimento all’OM rischia di essere molto più controverso. Nelle scorse settimane sono finiti in tendenza su X/Twitter sia l’hashtag #GreenwoodNotWelcome sia #GreenwoodWelcome e il presidente della società, il 38enne spagnolo Pablo Longoria, è stato criticato con queste parole: «Longoria ha parlato di violenza negli stadi e si è espresso contro lo streaming illegale nel calcio, ma non c’è alcuna moralità per un giocatore solo perché è bravo. È una cosa imbarazzante».

Durante la pandemia di coronavirus, Longoria aveva anche deciso di aprire il centro sportivo del Marsiglia alle vittime di abusi domestici, in netta crescita in quel periodo a causa del lockdown. Il gruppo di attivismo femminista Dare Feminism ha commentato la vicenda dicendo: «Ancora una volta, il talento è considerato sufficiente per chiudere un occhio su queste accuse». Durante la conferenza stampa di presentazione, Greenwood si è rifiutato di rispondere a qualsiasi domanda sull’argomento, mentre il presidente Longoria ha dichiarato: «Rispetto l’opinione di tutti, ma non sono qui per entrare in polemica. Stiamo parlando del passato. È una situazione complessa e vecchia. Ora è tempo di parlare del futuro. Come presidente, sosterrò Mason per aiutarlo a raggiungere gli obiettivi del club. Lo aiuterò come giocatore e come uomo. Ha tutti i valori che vogliamo sviluppare nel club, come tutti i suoi compagni di squadra che sono qui e quelli che arriveranno». La situazione è ulteriormente complicata dal fatto che il Marsiglia, storicamente, ha una tifoseria di sinistra, espressione di una città multiculturale e progressista.

Nel gennaio del 2022 Mason Greenwood era stato sospeso dal Manchester United e arrestato dalla polizia inglese dopo che la sua compagna, Harriet Robson, aveva pubblicato su Instagram alcune storie in cui mostrava audio, foto e video con segni di violenza e tentativi di stupro riconducibili proprio allo stesso Greenwood. Circa un anno dopo, nel febbraio del 2023, la polizia di Manchester ha comunicato che le accuse di tentato stupro, aggressione e controllo coercitivo contro il calciatore erano completamente cadute a causa di «una combinazione tra il ritiro di un testimone chiave e nuovo materiale venuto alla luce» che avevano reso evidente che non c’erano più «realistiche prospettive di condanna». In sostanza Greenwood non è stato neanche giudicato (e quindi non si può definire assolto) perché presumibilmente ha trovato un accordo privato con Harriet Robson.

Dopo non essere mai stato reintegrato in prima squadra dal Manchester United, Greenwood nel 2023/24 si è trasferito in prestito annuale in Liga, al Getafe, dove ha disputato 36 partite segnando dieci gol tra tutte le competizioni. In questa sessione di mercato estiva, prima di accettare l’offerta del Marsiglia, è stato accostato anche a diversi club italiani: Juventus, Lazio e Napoli.