Quando si va ai rigori, non ci sono dubbi: Dommarumma è il miglior portiere del mondo

Noi tifosi italiani – ma anche quelli del Liverpool, che dopotutto sono inglesi – dovremmo saperlo o comunque ricordarlo bene: quando si arriva ai rigori, è sempre meglio giocare insieme a Gianluigi Donnarumma, non contro. Il portiere del Paris Saint-Germain, infatti, è una specie di fenomeno quando deve fronteggiare i tiri dagli undici metri. Che siano quelli durante la partita, cioè quelli battuti dal minuto 1′ al minuto 120′, o che siano quelli delle cosiddette “lotterie” al termine dei supplementari. A Liverpool, in uno stadio e in una partita discretamente importanti, Donnarumma ha intercettato due rigori su quattro: quello tirato da Darwin Núñez e quello tirato da Curtis Jones. In questo modo, il PSG ha eliminato i Reds e si è qualificato ai quarti di finale di Champions League.

Per Donnarumma, quella contro il Liverpool è stata la sesta vittoria su sette lotterie dei rigori a cui ha partecipato nella sua carriera: con il Milan, aveva già battuto la Juventus nella Supercoppa Italiana del 2016, la Lazio nella Coppa Italia 2017/18 e il Rio Ave nei playoff di Europa League 2020/21; con la Nazionale, lo ricordiamo tutti, è stato decisivo per i successi contro Spagna (semifinale) e Inghilterra (finale) agli Europei del 2021. Con il Paris, pochi mesi dopo quegli Europei, è arrivata la prima e unica sconfitta: contro il Nizza, in un turno della Coppa di Francia 2021/22. Da allora, fino alla notte di Anfield, Donnarumma non è più arrivato a giocarsi una partita al meglio dei cinque rigori.

Come detto in precedenza, però, Donnarumma ha dei numeri incredibili anche quando deve parare i rigori durante le partite: attualmente, il suo score complessivo in carriera è di 15 rigori parati su 57 fronteggiati durante i tempi regolamentari e/o supplementari. Basta fare una semplice divisione per accorgersi che il portiere della Nazionale sventa più del 25% dei penalty che affronta. È un dato incredibile, come conferma anche un altro record: se guardiamo alla Serie A negli ultimi dieci anni, solo Donnarumma è riuscito a intercettare più di tre rigori (su nove fronteggiati) nella stessa stagione, ovvero la 2018/19 – quando ovviamente vestiva la maglia del Milan. Insomma, non ci sono molti dubbi: quando si tratta di rigori, Donnarumma è il miglior portiere del mondo. E se non ci credete, beh, qui c’è la testimonianza video di quello che è successo ad Anfield: