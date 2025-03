Braccio di Ferro è l’ultimo colpo di mercato del Benfica

Anche se non siamo nel mezzo di una finestra di mercato, il Benfica è riuscito a mettere le mani su un’icona globale: stiamo parlando di Braccio di Ferro, storico personaggio dei fumetti e nuovo partner ufficiale del club di Lisbona. Come vedete nella foto in apertura e in un video che trovate sotto, il mitico Popeye – accompagnato dall’inseparabile compagna Olivia Oyl – è sbarcato in Portogallo e ha già partecipato a una gara degli Encarnados. Dal punto di vista commerciale, l’accordo tra il Benfica e King Features, la società responsabile dell’immagine di Braccio di Ferro, prevede la presenza di Popeye e Olivia – ovviamente in veste di mascotte – agli eventi legati alla squadra, ma soprattutto la creazione di una linea di abbigliamento esclusiva in cui saranno presenti i volti di Braccio di Ferro, di Olivia e i simboli del club più titolato del calcio portoghese.

«Popeye è un’icona americana di forza e salute, quindi creare una partnership con un club prestigioso come il Benfica è stata una scelta naturale». Queste parole le ha pronunciate afferma Carla Silva, vicepresidente senior, direttore generale e responsabile di King Features. Questo accordo è stato siglato anche in vista del Mondiale del prossimo anno: «Mentre gli Stati Uniti si preparano a ospitare la Coppa del Mondo nel 2026, questa collaborazione sottolinea il nostro impegno strategico per la crescita in settori come sport e intrattenimento».

Braccio di Ferro è nato 95 anni fa grazie a un’intuizione del fumettista americano E. C. Segar, che inizialmente lo aveva ideato come personaggio secondario della striscia Thimble Theatre. Un successo enorme e immediato l’ha reso il protagonista principale dell’opera, che infatti venne ribattezzata Popeye, poi la sua crescente popolarità ha portato alla creazione di una serie animata esportata in tutto il mondo. L’Italia ha conosciuto Braccio di Ferro nel 1935 ed è stata la prima nazione a dedicare un lungometraggio alla sua figura: nel 1978, infatti, è uscito un film intitolato Pugni dollari & spinaci, anche se in realtà il protagonista non era proprio Popeye, ma un venditore di spinaci ossessionato dal forzuto marinaio. Due anni dopo è uscito il film statunitense Popeye, con Robin Williams nel ruolo di protagonista.