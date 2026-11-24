“Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta”. Questa è la frase che rappresenta meglio di ogni altra la juventinità. Racconta quel bisogno spasmodico di vincere, di dimostrare di essere l’eccellenza del calcio italiano e mondiale. Forse non tutti sanno che questa frase si deve a Giampiero Boniperti, attaccante leggendario della Juventus del dopoguerra e poi presidente iconico, capace di portare a Torino campioni del calibro di Platini, Baggio e Del Piero. Ora la sua storia viene raccontata in “Giampiero Boniperti – L’unica cosa che conta”, la prima opera documentaria autorizzata e realizzata con la famiglia, prodotta da Sky Sport in collaborazione con Sky Documentaries.

Boniperti è stato l’attaccante che più di tutti ha incarnato lo stile Juve a metà del Novecento: 443 presenze e 178 gol in Serie A, 5 scudetti e 2 Coppe Italia. Si ritirò nel 1961 ed entrò subito nella dirigenza del club, fino a diventarne presidente dal 1971 al 1990. Con lui alla guida, la Juventus ha vinto nove scudetti, due Coppe Italia, una Coppa UEFA, una Coppa delle Coppe, una Supercoppa UEFA, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. Dal 19 dicembre andrà in onda un docu-film monografico, che anticipa parte dei capitoli successivi. Dal 15 gennaio arriverà una docu-serie corale in 7 puntate, su Sky Sport Uno, Sky Documentaries e in streaming su NOW. Il racconto è diviso in capitoli, ognuno dedicato a una fase della vita di Boniperti, con le testimonianze di familiari, calciatori e giornalisti.

Boniperti è ricordato anche per alcune sue abitudini. Durante le partite della Juve, per esempio, lasciava spesso lo stadio alla fine del primo tempo e seguiva il resto della gara alla radio. Pretendeva poi che i suoi giocatori rispettassero regole precise: capelli corti, niente discoteche, niente soldi sprecati in auto di lusso. Voleva che incarnassero i valori bianconeri, come lui aveva fatto per tutta la vita.

«La Juve non era solo la squadra del suo cuore, era il suo cuore. Noi non riusciamo a fare un distinguo tra nostro padre e il presidente della Juventus, perché quando lui tornava a casa tornava a casa col suo cuore, e quel cuore era la Juventus», racconta la figlia Federica Boniperti. Sotto la sua guida la Juventus è diventata una potenza del calcio europeo, e molti giocatori di quegli anni lo ricordano ancora con affetto. «È la bandiera eterna della Juve, da presidente ha fatto cose meravigliose», dice Michel Platini nel documentario. «Io ho conosciuto l’imprenditore, il manager, che è diventato uno dei migliori al mondo. Boniperti sapeva come gestire le persone e questa è una delle cose che ho imparato da lui».

Centrale in tutta la vita di Boniperti è il rapporto con la famiglia Agnelli, da Gianni a Umberto. «Boniperti ha rappresentato la Juventus. Erano in due a farlo: Boniperti e Agnelli, non so in quale ordine», ricorda Giovanni Minoli, storico giornalista e conduttore televisivo. «All’Heysel, Boniperti non voleva giocare la partita. Ha dato il meglio di sé da tifoso, cittadino e leader. Chi conosce la Juventus parla prima di tutto di Giampiero Boniperti». Il viaggio copre oltre sessant’anni di memoria e passioni condivise ed è arricchito dal prezioso archivio fotografico di Salvatore Giglio. Si susseguono le voci e i volti di chi ha raccontato quella carriera con schizzi, foto, radio e tv: da Carlo “Carlin” Bergoglio a Nicolò Carosio, fino a Fabio Caressa.



Il documentario arriva anche a Barengo, il paese natale di Boniperti, dove i suoi vecchi amici custodiscono ancora oggi i ricordi più intimi e cari. Accanto a loro ci sono i tanti campioni che hanno vinto nel decennio d’oro della sua presidenza, come Zoff, Causio, Brio e Tacconi, oltre all’omaggio di due campioni della Juventus più recente, Fabrizio Ravanelli e Antonio Conte. E poi c’è Alessandro Del Piero, l’ultimo grande colpo di Boniperti. È un’eredità fatta di record e traguardi, e soprattutto di identità e appartenenza, che per Boniperti erano fondamentali. Non a caso, Del Piero lo ha raccontato così: «Boniperti è stato sicuramente il miglior rappresentante di juventinità. Nessuno è stato come lui, con quel carisma, con quella voglia, con quel sorriso, il petto in fuori e la testa alta sempre».