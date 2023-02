Un giocatore dei New Orleans Pelicans è un grande fan delle maglie del Venezia

Se c’è una cosa che i tunnel della Nba ci hanno insegnato, è che nessun’altra lega è più stilosa di quella di basket americano. Marchi di alta moda, abbinamenti audaci, collezioni in anteprima – i protagonisti Nba sono in tutto e per tutto un’estensione naturale del mondo fashion. E siccome anche il calcio, negli ultimi tempi, è diventato alla moda, anche tutto quello che appartiene all’estetica calcistica è improvvisamente arrivato nell’universo Nba. Non solo track jacket della collezione Jordan x Psg o collaborazioni dall’hype fortissimo, ma anche semplici maglie da calcio.

Tra i giocatori Nba che più hanno indossato jersey calcistiche all’arrivo nei palazzetti, c’è Larry Nance Jr, che gioca per i New Orleans Pelicans. Nance ha più volte indossato maglie di grandi club, ma ultimamente ha esibito anche quella del Venezia, stagione 2021/22. Il club veneto è diventato davvero cool grazie alla nuova gestione americana, e in particolare le divise hanno fatto il giro del mondo e sono state apprezzate universalmente – anche da chi, di calcio, non è particolarmente interessato. Lo stesso cestista ha fatto capire che la sua scelta di indossare una maglia del Venezia è pienamente consapevole, e non casuale: lo ha fatto con un tweet, in cui ha fatto capire, insomma, che quelle divise non hanno rivali.