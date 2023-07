Magic Johnson si è fissato con il Sud Italia

Earvin Magic Johnson è nato ed è cresciuto a Lansing, una città del Michigan non molto distante dall’omonimo lago. Non proprio il posto più caldo del mondo, ecco. Forse è per questo che l’ex fuoriclasse dei Lakers sembra essere preda di un amore piuttosto profondo per l’Italia. Anzi, per una parte dell’Italia: il Sud e le Isole – e come potrebbe essere altrimenti, vista la sua provenienza? È stato lo stesso Magic a spiegare che il clima, i panorami da favola e la tavola, intesa come alimentazione, sono i motivi che, da oltre trent’anni, lo spingono a scegliere di passare le ferie in Italia: «Qui mangiamo la pizza e la pasta migliori del mondo!», ha detto qualche tempo fa.

E poi ci sono le foto che pubblica su Instagram e sul suo profilo Twitter. Ecco una piccola rassegna, inevitabilmente incompleta: Magic e sua moglie in visita al Teatro Antico di Taormina nel 2022; Magic che va in un ristorante di Nerano, Costiera Amalfitana, e dice di essere rimasto «knocked my socks off – espressione che significa più o meno “senza parole” – dopo aver assaggiato per la prima volta un branzino al sugo; Magic, Micheal Jordan, Samuel L. Jackson e rispettive famiglie tutti seduti a un ristorante di Capri che cantano “Nel blu dipinto di blu” accompagnati da un mandolino e un triccheballacche. Questa dovete godervela:

In realtà Johnson e la sua famiglia stanno facendo un tour che abbraccia l’intero Paese: Magic ha noleggiato Phoenix 2, uno yacht piuttosto lussuoso e dal costo accessibile (1,2 milioni di dollari), ed è partito da Portofino; poi è sceso lungo il Tirreno, costeggiando prima la Sardegna e ora la Campania. La Sicilia, come detto, l’ha visitata già un anno fa – accontentandosi di Aquila, un altro yacht da 945mila dollari a settimana. In realtà le ferie italiane di Magic Johnson sono anche un esercizio di documentarismo, non solo di viaggio ma anche naturalistico e persino scientifico: a Positano, come vedete nella foto in apertura, si è fatto ritrarre con «i limoni più grandi che abbia mai visto». In effetti sono davvero consistenti. E poi c’è anche un certo livello di intrattenimento: qualche giorno fa, per dire, l’equipaggio di Phoenix 2 ha organizzato una festa a tema anni Settanta per lui e per tutti gli ospiti a bordo, e Magic ha detto di essersi divertito molto. Non abbiamo dubbi che sia andata proprio così.