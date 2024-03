Tutta l’energia di Pulsee alla Milano Marathon 2024

Domenica 7 aprile si svolgerà la Milano Marathon 2024, un appuntamento imperdibile per i runner agonisti ma anche per i semplici appassionati. Tra i marchi che hanno deciso di sostenere l’evento, sia nella versione classica che in quella relay, c’è Pulsee Luce e Gas, brand full digital per l’energia domestica di Axpo Italia. Quello tra Pulsee e lo sport è un rapporto profondissimo, che si rinnova ogni anno, a ogni evento, per ogni nuova collaborazione: il volley con IMOCO Volley Conegliano, lo sci grazie alla collaborazione con Elena Curtoni, il sostegno alla Star Judo Club del Maestro Gianni Maddaloni, i recenti ingressi nella Serie A di calcio con Genoa e Monza. E poi, come detto, anche la Milano Marathon.

L’vento vedrà coinvolti più di 25.000 runner tra maratoneti e staffettisti. Oltre che sulle maglie – sia della Milano Marathon che della Relay Marathon – per sostenere la campagna “Il Futuro dell’Energia”, Pulsee Luce e Gas sarà presente all’Open Village di Piazza San Babila e al Milano Running Festival MiCo di Citylife – per distribuire materiale informativo sul Mercato Libero dell’Energia. Alicia Lubrani, Chief Marketing Officer di Axpo Italia, ha spiegato che «Milano Marathon si inserisce in un percorso che vede il supporto alle comunità e al benessere delle persone come uno dei cardini di quell’idea di sostenibilità sociale che è parte delle nostre azioni in ottica CSR. La corsa, in quanto sport individuale, rappresenta prima di tutto una sfida con sé stessi e a noi piace raccogliere sfide ed evolvere costantemente le nostre ambizioni. L’energia domestica sta vivendo un nuovo, importante momento di cambiamento e crediamo che anche questo genere di iniziative, in un contesto di divertimento e informalità, possa contribuire a portare alle persone quel contributo di corretta informazione e trasparenza di cui hanno bisogno per accedere a proposte per l’energia di casa più adatte alle loro esigenze».

La Relay Marathon 2024 vedrà inoltre Pulsee Luce e Gas e Axpo Italia macinare chilometri di solidarietà grazie a squadre di dipendenti aziendali e di influencer che contribuiranno alla raccolta fondi in favore di Flying Angels, unica organizzazione no profit al mondo specializzata nel trasporto aereo di bambini gravemente malati verso un ospedale pronto ad accoglierli per interventi salvavita.