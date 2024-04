Il Cagliari sta costruendo la salvezza nell’ultimo quarto d’ora delle sue partite

Il 2-2 ottenuto al minuto 86′ contro l’Inter, grazie al gol di Viola, è stata l’ennesima dimostrazione della forza d’animo del Cagliari: con il pareggio di San Siro infatti, la squadra di Ranieri è salita a 31 punti in classifica e a mantenere quattro lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. Niente male, se consideriamo che si trattava di una gara in trasferta contro la squadra che, presumibilmente, vincerà lo scudetto. Prima si parlava di forza d’animo, però, e ogni discorso sul Cagliari non può che partire da queso punto: quello raccolto a San Siro è infatti il punto numero 13 ottenuto dai rossoblù nell’ultimo quarto d’ora delle sue partite; si tratta di un dato tra i migliori del campionato, ed è per distacco il più alto tra le squadre che lottano per non retrocedere in Serie B

Ecco un altro dato sorprendente: se si tenesse conto solo degli ultimi 15 minuti di gioco, il Cagliari sarebbe addirittura settimo in classifica, davanti a squadre come Lazio, Fiorentina e Atalanta. Sempre prendendo in considerazione questo intervallo temporale nelle partite, la squadra di Ranieri ha segnato ben 13 gol (su 34 totali), subendone solamente sette (a fronte dei 54 subiti dall’inizio del campionato). Ma andiamo a ricostruire passo per passo il percorso del Cagliari nei finali di partita: nona giornata, pareggio per 2-2 contro la Salernitana, gol di Viola all’88esimo minuto; decima giornata, vittoria per 4-3 contro il Frosinone, doppietta di Pavoletti al 94esimo e al 96esimo; 15esima giornata, vittoria per 2-1 contro il Sassuolo, reti di Lapadula al 94esimo e di Pavoletti al 99esimo; 26esima giornata, pareggio per 1-1 contro il Napoli, gol al 96esimo minuto di Luvumbo; 30esima giornata, pareggio per 1-1 contro il Verona, rete al 74esimo di Sulemana; 31esima giornata, 2 -1 in casa contro l’Atalanta, gol all’88esimo di Viola; 32esima giornata, pareggio per 2-2 contro l’Inter a San Siro grazie al gol di Viola all’83esimo minuto di gioco.

In totale, come detto, il Cagliari ha raccolto 13 punti raccolti: praticamente la metà di tutti quelli ottenuti dalla squadra rossoblu. Una piccola impresa che Claudio Ranieri sta costruendo sulla falsariga di quella compiuta poco meno di anno fa, quando il gol decisivo per la promozione – quello di Pavoletti in casa del Bari nel ritorno della finale playoff – arrivò al minuto 94′. E non solo: anche la semifinale tra Cagliari e Parma venne indirizzata da un’incredibile rimonta nel finale nella gara d’andata. Proprio Ranieri, durante la conferenza stampa post Inter-Cagliari, ha detto che «la mia forza sono i miei giocatori, non mollano mai». Non è retorica, è proprio così, sono i numeri a dirlo.