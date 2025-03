L’estetica casual non è mai stata così perfetta, con la nuova collab C.P. Company e Palace

C.P. Company e Palace tornano a collaborare insieme, e ancora una volta il risultato è eccitante. Strizzando l’occhio a un’estetica casual e mescolandola con la cultura skate, i capi dagli archivi di C.P. Company vengono rivisitati da Palace per un mix di influenze vintage e contemporanee.

La collezione, caratterizzata dal logo co-branded C.P. PALACE, comprende la Goggle Jacket con cappuccio esterno in CS II e pantaloni 5 tasche in Denim, una overshirt full zip in 50 Fili Heavy, due t-shirt grafiche, una maglia leggera in cotone Sea Island e un set di accessori.

In occasione del lancio, Palace e C.P. Company hanno realizzato un cortometraggio ambientato in Sicilia, con protagonisti gli skater Lucien Clarke, Danny Brady, Juan Saavedra e Alexandrino Da Silva. La scelta della Sicilia si inserisce in una tradizione consolidata tra i due brand: per ogni collaborazione assieme, una diversa località italiana, dal Nord al Sud, diventa sfondo di un racconto visivo capace di catturare alcuni dei paesaggi più iconici del Paese.

La collezione sarà disponibile dal 28 marzo alle 12:00 CET su cpcompany.com, nei flagship store C.P. Company di Milano, Parigi, Seoul, Tokyo e Shanghai, e online su palaceskateboards.com, oltre che nei flagship store Palace di Londra, New York, Los Angeles, Tokyo e Seoul. Inoltre, dal 28 al 30 marzo, sarà allestito un pop-up speciale Palace x C.P. Company in esclusiva da Dover Street Market Parigi.