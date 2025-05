Harry Kane era a bordo campo da squalificato per festeggiare il suo primo trofeo, solo che il Bayern l’ha perso al 95esimo

La maledizione di Harry Kane, che a 31 anni non ha ancora vinto un trofeo da professionista, è destinata a finire presto: al suo Bayern, infatti, manca un solo punto per laurearsi campione di Germania, e nelle prossime partite affronterà il Gladbach e l’Hoffenheim; anzi, in realtà la certezza di vincere la Bundes potrebbe arrivare anche prima, se il Bayer Leverkusen non dovesse vincere contro il Friburgo. Detto questo, però, il sortilegio di Kane continua a essere davvero beffardo: il Bayern ha perso la certezza matematica del titolo al minuto 95′ della partita contro il Lipsia, quando Poulsen ha segnato il gol del 3-3 finale. Le immagini dello squalificato Kane a bordo campo, pronto per festeggiare sul terreno di gioco con i compagni e poi rabbuiato per l’esito della gara, hanno fatto – inevitabilmente – il giro del mondo.

Il bello – o il brutto, a seconda dei punti di vista – è che Kane non avrebbe potuto essere lì: come scrive la Bild in questo articolo, infatti, il regolamento della Federazione tedesca e della Bundesliga prevede che un giocatore squalificato non possa «entrare in contatto con i compagni fino a mezz’ora prima della partita, e per mezz’ora dopo il fischio finale». Insomma, la squadra arbitrale e gli ispettori federali di Lipsia-Bayern hanno fatto un’eccezione – violando di fatto le regole – per permettere a Kane di festeggiare il suo primo trofeo insieme alla sua squadra, ma alla fine le cose non sono andate come voleva il centravanti inglese.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Futebol Enlevo (@futebolenlevo)

Poco male, visto che alla fine manca davvero un nonnulla perché Kane possa conquistare il suo primo titolo. Anzi, guardando gli eventi da un’altra prospettiva, si potrebbe dire che la sorte ha voluto che Kane fosse in campo nel momento in cui il Bayern tornerà sul trono di Germania dopo un anno di astinenza. Tra l’altro il successo in Bundesliga del club bavarese porta il marchio di Harry Kane: con i suoi 24 gol, infatti, il centravanti inglese è infatti il capocannoniere del campionato tedesco. Certo, nel frattempo la squadra allenata da Vincent Kompany ha perso agli ottavi di Coppa di Germania (contro il Bayer Leverkusen) ed è stato eliminato dall’Inter in Champions League, ma il dominio in campionato è stato netto, assoluto, fin dalle prime partite. Stavolta la maledizione sembra davvero essere destinata a finire.

